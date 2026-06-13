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Airforce Plane Crash In Assam: दो टुकड़ों में बंटा AN-32 विमान | जोरहाट में हुआ हादसा

Produced by khajan pandey
04:43 | Updated:

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह विमान रनवे पर उतरने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया और भयंकर दबाव के कारण बीच से दो हिस्सों में टूट गया। इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद विमान के मलबे में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एयरबेस पर हड़कंप मच गया और इमरजेंसी तथा फायर ब्रिगेड की टीमों को तुरंत मौके पर रेस्क्यू के लिए भेजा गया।

असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से भारतीय वायुसेना को लेकर इस वक्त एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। लैंडिंग के दौरान वायुसेना का एक एएन-32 (AN-32) ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह विमान रनवे पर उतरने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया और भयंकर दबाव के कारण बीच से दो हिस्सों में टूट गया। इस दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद विमान

के मलबे में भीषण आग लग गई, जिसके बाद एयरबेस पर हड़कंप मच गया और इमरजेंसी तथा फायर ब्रिगेड की टीमों को तुरंत मौके पर रेस्क्यू के लिए भेजा गया।

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