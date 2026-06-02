दास्तान के इस विशेष एपिसोड में जानिए 20वीं सदी के सबसे विवादित और कुख्यात नेताओं में से एक Adolf Hitler की पूरी कहानी।कैसे ऑस्ट्रिया में जन्मा एक साधारण युवक प्रथम विश्व युद्ध का सैनिक बना? कैसे उसने राजनीति में कदम रखा और जर्मनी की सत्ता तक पहुंचा? और कैसे उसके नेतृत्व में दुनिया ने World War II और The Holocaust जैसी भयावह घटनाएं देखीं? इस वीडियो में हम हिटलर के

बचपन, संघर्ष, राजनीतिक उभार, नाजी पार्टी, सत्ता की राजनीति, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके पतन की पूरी कहानी विस्तार से जानेंगे।यह वीडियो केवल ऐतिहासिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। इसका उद्देश्य किसी विचारधारा, संगठन या व्यक्ति का समर्थन करना नहीं है।