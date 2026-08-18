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हाफिज सईद पर अब कसेगा ‘शिकंजा’, 6 पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रायल शुरू

Produced by Shubham Garg
03:30 | Updated:

26/11 हमले में 166 लोगों की जान गई थी। अब फरार आरोपियों के खिलाफ भारत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

26/11 Mumbai Attacks: 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। हाफिज सईद, जकी-उर-रहमान लखवी समेत 6 फरार पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ अब ‘इन एब्सेंशिया’ यानी गैर-मौजूदगी में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस वीडियो में जानिए ‘In Absentia Trial’ क्या होता है, किन 6 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, BNSS की धारा 356 इस मामले में कैसे लागू

होती है और अजमल कसाब व अबू जुंदाल का इस केस से क्या कनेक्शन है। 26/11 हमले में 166 लोगों की जान गई थी। अब फरार आरोपियों के खिलाफ भारत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

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