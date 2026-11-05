US Midterm Election Results: चुनाव में झटका, ट्रंप का VETO कितना कारगर?

US Midterm Election Results के बाद अमेरिकी राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है. डेमोक्रेट्स ने House और Senate, दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है. अब ट्रंप के सामने कांग्रेस में विपक्ष की चुनौती होगी. लेकिन राष्ट्रपति के पास एक ऐसा संवैधानिक अधिकार है, जिससे वो डेमोक्रेट्स के कई फैसलों को रोक सकते हैं. इसे Presidential Veto Power कहते हैं. आखिर ट्रंप इस ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

क्या कांग्रेस में बहुमत के बावजूद डेमोक्रेट्स का एजेंडा रुक सकता है? और क्या अमेरिकी संसद राष्ट्रपति के Veto को पलट सकती है? इस वीडियो में समझिए पूरा मामला.