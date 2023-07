जहां राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी जलभराव और बाढ़ की स्थिति है, वहीं दिल्ली के कई हिस्सों में शनिवार शाम को भारी बारिश हुई। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में यातायात के लिए बंद कई सड़कें शनिवार को खोल दी गईं क्योंकि यमुना में बाढ़ का पानी सड़कों से कम हो गया है। हालाँकि, कुछ प्रमुख सड़क हिस्सों पर यातायात नियम अभी भी प्रभावी हैं।

अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यमुना बाढ़ क्षेत्र में एक जैव-विविधता पार्क के विकास और नदी के पुराने गौरव को बहाल करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान पर निर्णय यहां एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिए गए।

यह बैठक नदी की सफाई पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी। National Green Tribunal (NGT) ने इस महीने की शुरुआत में यमुना में प्रदूषण (Yamuna Pollution) के मुद्दे से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया था और दिल्ली के एलजी वी.के. से अनुरोध किया था। सक्सेना इसकी अध्यक्षता करेंगे।

While the national capital is still witnessing waterlogging and floods, several parts of Delhi received heavy rainfall on Saturday evening. Several roads in the national capital which were shut for traffic movement were opened on Saturday as the Yamuna floodwaters receded from the roads, officials said on Saturday. However, traffic regulations are still in effect on some key road stretches.