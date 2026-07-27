CJP Protest में 7 राउंड पैलेट गन चले, 3 लोग हुए घायल, जानें अब क्या पता चला है ?

CJP Protest: CRPF की जांच में सामने आया है कि कनॉट प्लेस में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF के एक जवान ने पैलेट गन से कम से कम सात राउंड चलाए थे. ये राउंड 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के संसद मार्च के दौरान चलाए गए थे. सोर्स ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इन सात राउंड में से पांच राउंड सीधे प्रदर्शनकारियों को लगे जबकि

दो राउंड जमीन पर जा गिरे.पहले भी इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि CRPF ने इस बात की जांच शुरू की थी कि क्या संसद मार्च के दौरान RAF के जवानों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया. सोर्स बता रहे हैं कि RAF जवानों की लॉग एंट्रीज़ जांचने पर यह सामने आया है कि कनॉट प्लेस में एक जवान ने कम से कम सात पैलेट राउंड चलाए थे