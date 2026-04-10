Bengal Election 2026: बाबरी के नाम पर बीजेपी से 1000 Cr. की डील, वीडियो वायरल, फंस गए हुमायू कबीर

Bengal Election 2026: बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर को बड़ा झटका लगा है… असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया है… टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कथित तौर पर हुमायूं कबीर 1000 करोड़ की डील की बात कर रहे हैं… हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम ‘आम जनता उन्नयन पार्टी’ है… हालांकि हुमायूं कबीर ने वीडियो को फर्जी

और एआई जेनरेटेड बताया है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में… क्या पूरा मामला और साथ ये भी की कबीर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है…