Cherry Blossom Festival Cancelled: कैसे ओवरटूरिज्म ने Japan के फुजियोशिदा के इस त्यौहार को रद्द करवा दिया

Cherry Blossom Festival Cancelled: फुजियोशिदा शहर में अराकुरायामा सेंगेन पार्क (Arakurayama Sengen Park) का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल (Cherry Blossom Festival), जो पिछले 10 साल से चल रहा था, अब रद्द कर दिया गया है। यह फेस्टिवल अप्रैल में होता था, जब वहाँ के चेरी के पेड़ गुलाबी फूलों से लद जाते थे। समस्या ये है कि पर्यटकों की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। ट्रैफिक जाम, कचरा बिखरना, प्रदूषण बढ़ना, और

सबसे बुरी बात – कुछ पर्यटक घरों में घुस जाते थे, बिना पूछे बाथरूम इस्तेमाल करते थे, और यहाँ तक कि लोगों के बगीचों में शौच कर देते थे! स्थानीय लोगों की जिंदगी परेशान हो गई। खबर जापान में ओवरटूरिज्म की बड़ी समस्या दिखाती है ।