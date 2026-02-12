Co-presented by
Produced by Shubham Garg
06:00 | Updated:

राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और अजय देवगन, कहानी जानकर हो जाएंगे भावुक!

हिंदी सिनेमा का ये छोटे कद का अभिनेता अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाता रहा है, लेकिन अब 9 करोड़ की लोन की वजह से तिहाड़ जेल में बंद है। जब कोर्ट ने उन्हें अपने दोस्तों से मदद मांगने की बात कही तो जो राजपाल ने कहा वो सबको चौका दिया…

Rajpal Yadav Jail : चुप-चुपके का बांडिया, … मालामाल वीकली का बाजे… भुलभुलैया का छोटा पंडित… समेत ऐसे कई राजपाल यादव (rajpal yadav) के किरदार है… जो अमर हैं… जिन्होंने ये फिल्मे देखी हैं वो जानते ही हैं…लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है…वो इस सोशल मीडिया के दौर में इन किरदारों को मीम के रुप में जरुर जानते हैं…हिंदी सिनेमा का ये छोटे कद का अभिनेता अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको

हंसाता रहा है… लेकिन अब 9 करोड़ की लोन की वजह से तिहाड़ जेल (rajpal yadav jail) में बंद है… जब कोर्ट ने उन्हें अपने दोस्तों से मदद मांगने की बात कही तो… जो राजपाल ने कहा… वो सबको चौका दिया

