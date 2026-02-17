Tarique Rahman Oath Ceremony: कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल, Yunus ने आखिरी संबोधन में क्या कहा ?

Tarique Rahman Oath Ceremony: बांग्लादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस (mohammad yunus) ने सोमवार को राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में इस्तीफा घोषित किया और नई निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की बात कही। 85 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने कहा, “आज अंतरिम सरकार इस्तीफा दे रही है। लेकिन लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई गति को जारी रहना चाहिए।” पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (sheikh

hasina) के हटने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “वह एक महान मुक्ति का दिन था।