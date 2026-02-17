Co-presented by
Tarique Rahman Oath Ceremony: कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल, Yunus ने आखिरी संबोधन में क्या कहा ?

बीएनपी-नीत गठबंधन ने 300 सीटों वाली जतिया संशद में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया है, जिसमें 200 से ज्यादा सीटें हैं। यह मजबूत जनादेश तारिक रहमान को नाजुक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था बहाल करने जैसी अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने का मजबूत आधार देता है।बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सोमवार को अपना आखिरी दिन मनाते हुए राष्ट्र के नाम एक टीवी संबोधन दिया। यह संबोधन लगभग 25 मिनट का था, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और विदेश नीति में बदलाव की बात कही।यूनुस ने दावा किया कि उनकी अंतरिम सरकार ने देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय हितों और विदेश नीति में गरिमा को मजबूती से बहाल किया है।

Tarique Rahman Oath Ceremony: बांग्लादेश के अंतरिम नेता मुहम्मद यूनुस (mohammad yunus) ने सोमवार को राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में इस्तीफा घोषित किया और नई निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंपने की बात कही। 85 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस ने कहा, “आज अंतरिम सरकार इस्तीफा दे रही है। लेकिन लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की शुरुआत हुई गति को जारी रहना चाहिए।” पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (sheikh

hasina) के हटने को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “वह एक महान मुक्ति का दिन था।

