SIR West Bengal Elections: SIR पर घमासान, उत्तर दिनाजपुर में Voter List विवाद ने ली दो लोगों की जान

SIR West Bengal Elections : पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से आई खबर यही सवाल खड़ा कर रही है। जहां वोटर लिस्ट के एक प्रोसेस — SIR — के बीच दो लोगों की मौत हो गई। और अब ये मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि डर, तनाव और राजनीति का मुद्दा बन चुका है।इस पूरे विवाद के बीच सोमवार रात चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के बाद पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट

जारी की। लेकिन इस लिस्ट के साथ भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कितने नाम हटाए गए और कितने नए जोड़े गए, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।