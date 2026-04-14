Rahul Gandhi ने कहा Trump के पास Epstein Files की चाबी है…. PM मोदी मुझसे आँख नहीं मिला पाते

Rahul Gandhi Bengal Rally : रायगंज (उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल) में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सबसे तीखा हमला बोला। उनका मुख्य आरोप यह था कि “मोदी सरकार की चार चाबी अमेरिका के हाथ में बंद है”। राहुल ने कहा पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया है कि भारत तेल कहाँ से खरीदेगा, यह अमेरिका तय करेगा। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा

पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है। मोदी ट्रंप को ‘सर’ कहकर संबोधित करते हैं, जबकि ट्रंप दिन भर मोदी को अपमानित करते हैं और यहां तक कहते हैं कि “दो मिनट में उनकी करियर खत्म कर दूंगा”। फिर भी मोदी उन्हें गले लगाते रहते हैं।