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Produced by Oohini Mukhopadhyay
04:15 | Updated:

Rahul Gandhi ने कहा Trump के पास Epstein Files की चाबी है…. PM मोदी मुझसे आँख नहीं मिला पाते

मोदी ने अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया है, जिसमें भारत को हर साल 9.5 लाख करोड़ रुपये का सामान अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। इससे भारत के छोटे-मझोले कारोबारी और उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप: एपस्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और शिल्पपति अनिल अंबानी से जुड़ी जानकारी अमेरिका के पास है। राहुल ने दावा किया कि अमेरिका इसी जानकारी का इस्तेमाल करके पीएम मोदी को कंट्रोल और ब्लैकमेल कर रहा है।

Rahul Gandhi Bengal Rally : रायगंज (उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल) में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सबसे तीखा हमला बोला। उनका मुख्य आरोप यह था कि “मोदी सरकार की चार चाबी अमेरिका के हाथ में बंद है”। राहुल ने कहा पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से वादा किया है कि भारत तेल कहाँ से खरीदेगा, यह अमेरिका तय करेगा। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा

पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है। मोदी ट्रंप को ‘सर’ कहकर संबोधित करते हैं, जबकि ट्रंप दिन भर मोदी को अपमानित करते हैं और यहां तक कहते हैं कि “दो मिनट में उनकी करियर खत्म कर दूंगा”। फिर भी मोदी उन्हें गले लगाते रहते हैं।

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