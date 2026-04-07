Assam Elections 2026: Himanta Biswa के बेटे-बेटी की संपत्ति NIL, BJP को ठेकेदारों से 52-64% चंदा

Assam Elections 2026: 4 जून 2023 को बिहार के भागलपुर में गंगा पर बन रहा पुल ढह गया। उसी कंपनी (SPS Construction) असम में ब्रह्मपुत्र पर 8.4 किमी लंबा पुल बना रही थी। The Reporters’ Collective की जांच में खुलासा हुआ कि 2022-24 के बीच पूर्वोत्तर राज्यों (असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा) में बीजेपी को कुल ₹77.63 करोड़ का चंदा मिला, जिसमें कम से कम 54.89% हिस्सा उन कंपनियों और व्यक्तियों

से आया जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से बड़े ठेके मिले थे। असम में यह आंकड़ा 52-64% तक रहा। रिपोर्ट में कई ठेकेदारों के नाम और चंदे के उदाहरण दिए गए हैं, जो सत्ता और ठेका व्यवस्था के बीच संभावित गहरे संबंधों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि सब कुछ कानूनी दायरे में बताया गया है, लेकिन पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।