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08:59 | Updated:

West Bengal Government की नई नियुक्तियों ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है | Explained

West Bengal New APpointments: पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कुछ अहम प्रशासनिक नियुक्तियां की हैं। सरकार इन्हें अनुभव और सुशासन के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनाव आयोग और सत्ता के बीच सांठ-गांठ कह रहा है। 1990 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुब्रत गुप्ता हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर थे और वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की निगरानी कर रहे थे। पूर्व चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी शांतनु बाला को मुख्यमंत्री का प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारियों को तुरंत चार्ज संभालने के आदेश भी जारी कर दिए गए। सरकार का कहना है कि ये नियुक्तियां पूरी तरह योग्यता और प्रशासनिक अनुभव के आधार पर की गई हैं। सरकार के मुताबिक, अनुभवी अधिकारी नई सरकार को नीति निर्माण और सुशासन में मदद करेंगे। इस पर राहुल ने तंज कस्ते हुए क्या कहा है और जानिए पूरा क्या है पूरा विवाद।

West Bengal New APpointments: पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कुछ अहम प्रशासनिक नियुक्तियां की हैं। सरकार इन्हें अनुभव और सुशासन के लिए जरूरी बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनाव आयोग और सत्ता के बीच सांठ-गांठ कह रहा है। 1990 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुब्रत गुप्ता हाल ही

में हुए विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर थे और वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की निगरानी कर रहे थे। पूर्व चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल को राज्य का नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है…

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