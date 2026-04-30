West Bengal Assembly Polls के दौरान CM Mamata ने BJP पर लगाए कई बड़े आरोप, AUIDF नेता का बयान वायरल

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के मतदान के दौरान ममता बनर्जी ने अपना वोट डाला। इस दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 29 अप्रैल 2026 को जारी अधिकांश एग्जिट पोल्स के अनुसार, पश्चिम बंगाल में भाजपा को तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर मामूली बढ़त दिख रही है, हालांकि कुछ पोल्स में यह टक्कर काफी करीबी बताई जा रही है। असम में भाजपा नीत एनडीए और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा

सरमा की सरकार की आसानी से वापसी का अनुमान है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को सत्ता में वापसी की संभावना जताई जा रही है, जबकि वाम मोर्चा (LDF) पिछड़ सकता है।