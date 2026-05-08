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Produced by जनसत्ता न्यूज डेस्क
06:17 | Updated:

Suvendu Adhikari PA Death: 2013 से 2026 तक सुवेंदु अधिकारी के सहयोगियों की रहस्यमयी मौतों का सिलसिला

क्या ये महज संयोग है? या पश्चिम बंगाल में सत्ता की जंग में एक बड़े प्लॉट का हिस्सा? बीजेपी इसे राजनीतिक टारगेटिंग और 'महाजंगल राज' बता रही है, तो तृणमूल इसे विपक्ष का राजनीतिक खेल। लेकिन सच्चाई अभी भी अधूरी जांचों के अंधेरे में है। इस वीडियो में जानिए हर मामले की पूरी डिटेल, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, पुलिस-सीआईडी की स्थिति और वो सवाल जो आज भी राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं।

Suvendu Adhikari News: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक खतरनाक सिलसिला… सुवेंदु अधिकारी के 4 करीबी सहयोगी, 2013 से 2026 तक, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के शिकार। एक निजी सहायक, एक PSO, एक चुनावी एजेंट और एक राजनीतिक सचिव — चारों की मौतें अलग-अलग तरीके से, लेकिन सवाल एक ही। 6 मई 2026 की रात चंद्रनाथ राठ की स्कॉर्पियो में पॉइंट ब्लैंक गोली मारकर हत्या… 40 मिनट पहले रेकी, 55

सेकंड का सुनियोजित हमला। 2013 में प्रदीप झा की रहस्यमयी मौत, 2018 में सुभब्रत चक्रवर्ती की सर्विस रिवॉल्वर से सिर में गोली, 2021 में पुलक लाहिड़ी की संदिग्ध मौत।

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