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Produced by Ayushi Modi
02:35 | Updated:

शादी के खर्चों पर ऐसे बचाएं टैक्स, होगी लाखों की सेविंग

Tax Saving ideas for Wedding: शादी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है—डांस, म्यूज़िक, फैमिली, और ढेर सारी खुशियाँ। लेकिन इन सबके बीच एक सच ये भी है कि शादी जेब पर भारी पड़ती है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है: क्या शादी के खर्चों पर टैक्स में कोई राहत मिल सकती है? जवाब थोड़ा सीधा है—ज्यादातर खर्चों पर नहीं, क्योंकि इन्हें personal खर्च माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थोड़ी समझदारी से प्लानिंग करें, तो शादी से जुड़े कुछ खर्चों को टैक्स सेविंग में बदला जा सकता है।

Tax Saving ideas for Wedding:  शादी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पड़ाव होता है—डांस, म्यूज़िक, फैमिली, और ढेर सारी खुशियाँ। लेकिन इन सबके बीच एक सच ये भी है कि शादी जेब पर भारी पड़ती है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है: क्या शादी के खर्चों पर टैक्स में कोई राहत मिल सकती है? जवाब थोड़ा सीधा है—ज्यादातर खर्चों पर नहीं, क्योंकि इन्हें  personal खर्च माना

जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप थोड़ी समझदारी से प्लानिंग करें, तो शादी से जुड़े कुछ खर्चों को टैक्स सेविंग में बदला जा सकता है।

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