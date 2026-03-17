आने वाले एक साल में 7 गुना हो जाएंगे सोने के दाम, कियोसाकी ने क्या कहा?

Gold Silver Price Today : सोना और चांदी हमेशा से लोगों के लिए “सेफ इन्वेस्टमेंट” माने जाते हैं। जब बाजार में अनिश्चितता होती है या शेयर मार्केट डगमगाता है, तो लोग अक्सर इन कीमती धातुओं की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि हाल के समय में इनके दामों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच Robert Kiyosaki ने चेतावनी दी है कि दुनिया एक

बड़े फाइनेंशियल बबल के करीब है। उनका कहना है कि अगर यह बुलबुला फूटता है, तो उसके बाद सोना, चांदी और क्रिप्टो की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है।