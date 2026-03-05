Newsletters
Produced by Ayushi Modi
02:35 | Updated:

भारत के पास अब कितने दिन का तेल बचा है?

Iran-Israel War:पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल जंग ने हालात बिगाड़ दिए हैं।

Iran-Israel War:पश्चिम एशिया में ईरान-इजराइल जंग ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ईरान ने स्ट्रैट ऑफ होर्मुज बंद करने का ऐलान कर दिया है और साफ चेतावनी दी है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। यह रूट दुनिया की तेल सप्लाई के लिए सबसे अहम माना जाता है। इसके बंद होने से भारत समेत एशियाई देशों पर सीधा असर पड़ रहा है। भारत भी भारी मात्रा

में तेल इसी रास्ते से मंगाता है, ऐसे में ये सवाल आता है कि अब भारत अपनी तेल सप्लाई कैसे पूरी करेगा और भारत के पास कितना तेल उसके रिजर्व में बचा हुआ है

