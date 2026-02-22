Co-presented by
चीन-अमेरिका की वजह से कैसे बढ़ती है सोने की कीमत, आसान भाषा में समझें

चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, ट्रेड वॉर की आशंकाएं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने सोने की कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।

चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव, ट्रेड वॉर की आशंकाएं और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने सोने की कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आमने-सामने होती हैं, तो निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित विकल्प यानी गोल्ड की ओर रुख करते हैं। डॉलर की कमजोरी, केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी और भू-राजनीतिक टकराव भी कीमतों को हवा दे रहे हैं।

क्या वाकई यह चीन-यूएस का ‘डर्टी गेम’ है या वैश्विक बाजार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया? जानिए इस पूरी कहानी का विश्लेषण।

