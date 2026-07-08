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घरों से क्यों गायब हो रहा पुश्तैनी सोना, समझिए पूरा मामला?

Produced by Shubham Garg
09:00 | Updated:

मई 2025 में NBFC कंपनियों ने सोने के बदले लगभग 1 लाख 94 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ लोगों को दिया था। एक साल बाद यानी मई 2026 तक, ये रकम बढ़कर करीब 3 लाख 29 हज़ार करोड़ रुपये हो गई। इसका मतलब है कि सिर्फ एक साल में ये कर्ज़ करीब 70 प्रतिशत बढ़ गया।

Gold Loan Explained: RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, उनसे पता चलता है कि लोग अब अपने घर में रखा सोना गिरवी रखकर सबसे ज़्यादा कर्ज़ ले रहे हैं। इसे “गोल्ड लोन” कहते हैं। यानी आप अपना गोल्ड बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी के पास जमा करते हैं, और बदले में वो आपको पैसे दे देते हैं। जब आप पैसे वापस चुका देते

हैं, तो आपका सोना आपको लौटा दिया जाता है। खास बात ये है कि ये कर्ज़ बैंकों से ज़्यादा उन कंपनियों से लिया जा रहा है जिन्हें NBFC कहते हैं। NBFC का मतलब है ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कर्ज़ देने का काम करती है।

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