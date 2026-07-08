Gold Loan Explained: RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, उनसे पता चलता है कि लोग अब अपने घर में रखा सोना गिरवी रखकर सबसे ज़्यादा कर्ज़ ले रहे हैं। इसे “गोल्ड लोन” कहते हैं। यानी आप अपना गोल्ड बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी के पास जमा करते हैं, और बदले में वो आपको पैसे दे देते हैं। जब आप पैसे वापस चुका देते

हैं, तो आपका सोना आपको लौटा दिया जाता है। खास बात ये है कि ये कर्ज़ बैंकों से ज़्यादा उन कंपनियों से लिया जा रहा है जिन्हें NBFC कहते हैं। NBFC का मतलब है ऐसी कंपनी जो बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को कर्ज़ देने का काम करती है।