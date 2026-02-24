केंद्र सरकार होली से पहले जनवरी-जून 2026 के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58% डीए मिल रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को जुलाई-दिसंबर साइकिल के लिए 3% की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब अगला संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। उम्मीद है कि इस बार 2% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे डीए 58%

से बढ़कर 60% हो जाएगा।यह बढ़ोतरी खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। ऐसे में यह नई अवधि की पहली डीए बढ़ोतरी होगी।