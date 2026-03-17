शादीशुदा लोगों को न देना पड़े टैक्स, राघव चड्ढा ने कौन सा तरीका बताया?

Raghav Chadha Speech: राज्यसभा सदस्य और आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता, साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट, Raghav Chadha ने शादीशुदा जोड़ों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जॉइंट फाइल करने का एक नया आइडिया पेश किया है। उनका कहना है कि इसका मकसद उन परिवारों पर पड़ने वाले टैक्स के बोझ को कम करना है, जहां पति-पत्नी की आय अलग-अलग है, ताकि उन्हें वही लाभ मिल सके जो समान आय

वाले जोड़ों को मिलता है। उन्होंने थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर लोग टैक्स बचाना चाहते हैं तो शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उनके इस सुझाव के पीछे गंभीर आर्थिक तर्क भी है।