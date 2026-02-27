Newsletters
Produced by Shubham Garg
06:35 | Updated:

8th Pay Commission: 3.25 फिटमेंट फैक्टर और 54 हजार न्यूनतम सैलरी पर कर्मचारी संगठनों की नजर

कर्मचारी यूनियन ये पक्का करने के लिए पक्के इरादे वाले लग रहे हैं कि उनकी मुख्य मांगें 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट, और OPS बहाली – 8वें वेतन आयोग की चर्चा के केंद्र में बनी रहें।

8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स अब अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। National Council of Joint Consultative Machinery (NC-JCM) की नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) की ड्राफ्टिंग कमेटी नई दिल्ली में अहम बैठक कर रही है। इस बैठक में 8वें सेंट्रल पे कमीशन के सामने पेश किए जाने वाले

कॉमन मेमोरेंडम को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल, कर्मचारी यूनियन ये पक्का करने के लिए पक्के इरादे वाले लग रहे हैं कि उनकी मुख्य मांगें 3.25 फिटमेंट फैक्टर, 7% सालाना इंक्रीमेंट, और OPS बहाली – 8वें वेतन आयोग की चर्चा के केंद्र में बनी रहें।

