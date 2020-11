LPG Gas Subsidy: सरकार एलपीजी गैस सिलिंडर पर ग्राहकों को सब्सिडी उपलब्ध करवाती है। प्रति वर्ष 14.2 किलोग्राम के 12 सिलिंडर पर इसका फायदा मिलता है। वहीं अगर इससे ज्यादा संख्या में सिलिंडर लिया जाता है तो ग्राहक को बाजार मूल्य पर भुगतान करना होता है।

एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर अक्सर ग्राहकों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल अक्सर ग्राहकों के मन में रहता है कि उनके खाते में सब्सिडी के कितनी रकम जमा हो चुकी है और इसे जानने का क्या तरीका है?

आपके बैंक खाते में सब्सिडी के कितने पैसे जमा हुए हैं यह ग्राहक आसानी से घर बैठे ही पता कर सकते हैं। ये है पूरा प्रॉसेस:-

1. सबसे पहले Mylpg.in पर जाएं

2. अपनी सिलिंडर की कंपनी (एचपी, भारत और इंडेन में से कोई एक) पर क्लिक करें

3. आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होग इसमें मेन्यू पर जाएं

4. 17 अंकों की अपनी एलपीजी आईडी दर्ज करें

5. अगर एलपीजी आईडी की जानकारी नहीं है तो तो ‘Click here to know your LPG ID’ पर क्लिक करें

6. गैस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें, LPG Consumer ID, राज्य और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम दर्ज करें

7. Captcha दर्ज करें

8. Process पर क्लिक करें

9. नए पेज पर आपको LPG ID दिखाई देगी

10. अब ‘See cylinder booking history or subsidy transfer’ पर क्लिक करें

11. अब आपको सब्सिडी अमाउंट दिखाई देगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो