वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई किया जा सकता है। यह सुविधा राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के जरिए मिलती है। इसके साथ ही हाल में इस पोर्टल पर एक नया अपडेट लाया गया है। इस अपडेट के बाद वोटर कार्ड बनवाने और इसमें करेक्शन से जुड़े कई काम आसान हो गए हैं।

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के इस लिंक https://www.nvsp.in/ पर विजिट करने के बाद यूजर्स को होम पेज पर ही ‘Voter Portal Beta’ का विकल्प मिलता है। पोर्टल पर इसी अपडेट को जोड़ा गया है।

इस पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को ‘New Voter Registration’, ‘Correction in Voter ID’, ‘Shifted to Other Place’, ‘Replacement of Voter ID’ और ‘Deletion of Voter ID’ जैसे विकल्प मिलते हैं। इस पोर्टल का इस्तेमाल करने से पहले आपको लॉग इन करना होता है।

‘New Voter Registration’ विकल्प के जरिए यूजर्स नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आपको कई जानकारियों को दर्ज करना होगा। इसके साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो को भी अपलोड करना होगा। सभी जानकारियों को अच्छे से भर लेने के बाद आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे।

इसके अलावा ‘Correction in Voter ID’ के जरिए यूजर्स अपने वोटर कार्ड में दर्ज गलती जानकारियों को करेक्ट कर सकते हैं। वहीं ‘Shifted to Other Place’ के जरिए आप अपने वोटर कार्ड में एड्रेस बदलवा सकते हैं। ‘Replacement of Voter ID’ के जरिए आप अपने मौजूद वोटर कार्ड के रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन सबके अलावा इस पोर्टल पर यूजर्स को ‘Deletion of Voter ID’ का भी विकल्प मिलता है।

