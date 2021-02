YONO Super Saving Days: देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ग्राहकों को ‘योनो सुपर सेविंग डेज’ ऑफर पेश कर रहा है। इस ऑफर के तहत ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पेमेंट करने पर यात्रियों को डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। एसबीआई के मुताबिक 4 से 7 फरवरी तक बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन योनो से पेमेंट करने पर ग्राहकों को डिस्काउंट मिलेगा।

एसबीआई के मुताबिक होटल बुकिंग पर 50% तक की छूट दी जाएगी। यह छूट ओयो रूम बुकिंग पर मिलेगी। यात्राडॉटकॉम के साथ फ्लाइट बुकिंग पर 10 फीसदी का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। अमेजन से शॉपिंग पर 20% तक कैशबैक मिल रहा है लेकिन यह अलग-अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग-अलग होगा।

मसलन टेबलेट, घड़ियों और सैमसंग मोबाइल पर 15% तो अन्य कुछ सामान पर 20 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अन्य एक्सक्लूसिव फायदा मिलेगा। पेपरफ्राई से फर्निचर खरीदने पर 7 फीसदी अतिरिक्त छूट मिलेगी। एसबीआई योनो के 34.5 मिलियन यूजर्स को इसका सीधा फायदा पहुंचने जा रहा है।

योनो यानी ‘You Only Need One App’ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एकीकृत बैंकिंग प्लेटफार्म है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन रजनीश कुमार ने स्विफ्ट द्वारा आयोजित किए ग योनो प्लेटफार्म से हर दिन 4 हजार से ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लोन आवंटित किए जाते हैं। इसके अलावा योनो प्लेटफार्म से हर दिन औसतन 16 हजार के करीब योनो कृषि एग्री गोल्ड लोन भी दिए जाते हैं।

