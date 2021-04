व्हाट्सएप एक ऐसा मैसेंजर एप है जिसके भारत सहित दुनियाभर में करोड़ों यूजर्स हैं। भारत की बात करें तो लगभग हर स्मार्टफोन में व्हाट्एप जरूर मिलेगा। जिसकी वजह है इसका यूजर फ्रेंडली होना। ये एप न सिर्फ आपको मैसेजिंग की सुविधा देता है बल्कि अब इसके इसके जरिए आप पेमेंट भी कर सकते हैं। यूजर्स की संख्या बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप की टेक टीम लगातार इसको बेहतर बनाने के लिए काम करती रहती है।

हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स को एक और जरूरी फीचर का तोहफा दिया है जिसका भारत सहित दुनियाभर में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब देर न करते हुए आपको बताते हैं कौनसा है व्हाट्सएप का नया फीचर जो आपके मैजेसिंग को काफी इम्प्रूप कर देगा।

Disappearing Messages Feature: व्हाट्सएप का ये डिसअपीयरिंग फीचर लॉन्च हो चुका है जिसको टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया गया है। भारत में अपडेट के हिसाब से ये फीचर आईओएस और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए टेस्ट मोड में शुरू कर दिया गया है। (ये भी पढ़ें- WhatsApp पर मैसेज कर सकेंगे शेड्यूल, खुद भी तैयार कर सकेंगे स्पेशल स्टीकर, जानें कैसे)

व्हाट्सएप का ये फीचर व्हाट्सएप पर बनाए जाने वाले ग्रुप्स के लिए है। इस फीचर की खास बात ये है कि इस फीचर को सिर्फ ग्रुप एडमिन ही नही बल्कि ग्रुप के सभी सदस्य यूज कर सकेंगे।

लेकिन फिलहाल व्हाट्सएप ने सिर्फ ग्रुप एडमिन को ही यूज करने के लिए परमिशन दी हुई है। आने वाले वक्त में इस फीचर के प्रयोग को लेकर ग्रुप एडमिन के पास दो विकल्प दिए जाएंगे। जिसमें वो ये तय कर सकेगा कि कौन इस फीचर को यूज करेगा और कौन नहीं।

मतलब कि इस फीचर को लेकर ग्रुप एडमिन के पास जो दो विकल्प आने वाले हैं उसमें पहला विकल्प होगा ऑल पार्टिसिपेंट्स यानी ग्रुप के सभी सदस्यों के लिए और दूसरा विकल्प होगा ओनली एडमिन यानी इस फीचर को सिर्फ ग्रुप एडमिन ही प्रयोग कर सकेंगे।

कैसे काम करता है ये डिसअपीयरिंग फीचर: व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा कोई भी सदस्य अगर 7 दिनों तक व्हाट्सएप को नहीं खोलता है तब ये उस ग्रुप में 7 दिनों तक के मैसेज अपने आप डिलिट हो जाएंगे।

इसका मतलब है आपको अब हर हफ्ते मैसेज डिलीट करने से आजादी मिल जाएगी। फिलहाल ये फीचर अभी टेस्टिंग मोड में है इसलिए व्हाट्सएप की तरफ से ये सिर्फ चुनिंदा यूजर्स के पास ही गया है।

