तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही कई चीजें ऐसी हैं जो जीवन का अभिन्न हिस्सा है। सोशल मीडिया उनमें से एक है। सोशल मीडिया पर खासकर WhatsApp ऐसा है जो आपको अपने दोस्तों सगे संबंधियों और कई जान पहचान के लोगों से जुड़े रहने में मदद करता है।

WhatsApp में ग्रुप के जरिए एक साथ कई लोगों से एक ही समय पर बात भी की जा सकती है। WhatsApp पर ग्रुप में जुड़ना जितना आसान है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह आपके लिए खींझ भरा हो जाता है। कई अनजान लोग आपको किसी ग्रुप में जोड़ देते हैं जिसके बाद आप आने वाले मैसेज और अन्य चीजों से परेशान हो जाते हैं।

अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। इससे पहले हम आपको इस तकनीक के बारे में बताएं आपके पास एंड्रॉयड पर 2.19.308 पर वर्जन और आईफोन पर WhatsApp 2.19.112. का यह वर्जन मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर यह अपडेट कर सकते हैं।इसके बाद आपको यह स्टेप्स अपनाने होंगे।

अपने फोन पर WhatsApp पर जाएं और सेटिंग्स में जाएं।इसके बाद Settings > Account > Privacy पर जाएं।

यहां से Groups का विकल्प चुनें। इसके बाद आपके सामने तीन विकल्प आएंगे। Everyone, My Contacts*, or My Contacts Except**

इसमें से अगर आप Everyone चुनते हैं तो कोई भी आपको किसी भी ग्रुप में जोड़ सकता है। अगर आप My Contacts* चुनते हैं तो आपके जानने वाले ही यानी जिन लोगों का नंबर आपके फोन में सेव है वहीं लोग आपको ग्रुप में जोड़ सकेंगे।

इसके अलावा अगर आप My Contacts Except** का विकल्प चुनते हैं तो आप उन लोगों को चुन सकते हैं जो आपको किसी ग्रुप में जोड़ सकें और उसके अलावा कोई अन्य आपको किसी WhatsApp ग्रुप में नहीं जोड़ सकेगा। इन विकल्पों के जरिए आप अपनी सहुलियत के हिसाब से खुद को किसी Whats App ग्रुप में मनमुताबिक रख सकते हैं या उस ग्रुप से जुड़ने से बच सकते हैं।

