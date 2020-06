What to do if ATM dispenses fake notes: एटीएम से कैश निकासी के दौरान अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि मशीन से नकली नोट निकल गए। नकली नोट हाथ में लेकर अकाउंट होल्डर को समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं। नकली नोट बैंक स्वीकार करेंगे या नहीं, क्या पूरा रिफंड मिलेगा या नहीं। ऐसे ही कुछ सवाल ग्राहकों के मन में होते हैं। ऐसे में ग्राहकों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की गाइडलाइन्स में रिफंड से लेकर नोट जमा करवाने तक का पूरा प्रॉसेस बताया गया है।

जाली नोटों को लेकर आरबीई की गाइडलाइन्स कहती हैं कि ऐसे नोटों की जिम्मेदारी बैंकों की होती हैं। क्योंकि एटीएम में करेंसी को डालने से पहले सभी नोटों की जांच जाली नोट पकड़ने वाली मशीन से की जाती है। इस लिहाज से ग्राबक के पास अगर कोई नकली नोट आता है तो इसकी जिम्मेवारी बैंक की है। बैंक ग्राहकों को उस नोट के बदले पूरा रिफंड देगी। इसके लिए ग्राहक को नकली नोट लेकर बैंक के समक्ष पेश करना होगा। बैंक आगे की प्रक्रिया का पालन तय नियमों के मुताबिक करेगा और ग्राहक को उस नकली नोट के बदले असली नोट दे दिया जाएगा।

ये है पूरा प्रॉसेस: अगर आप एटीएम से नकली नोट निकले तो उसे सबसे पहले एटीएम में मौजूद सीसीटीवी के सामने ले जाएं, ये आपके पक्ष में पहला सबूत होगा। इसके साथ ही आप इसकी जानकारी एटीएम में मौजूद गार्ड को भी दें। ट्राजेक्शन स्लिप को संभाल कर रखें।

एटीएम से ही बैंक को फोन कर सूचित करें ताकि आपकी लोकेशन रीड की जा सके।आपको बैंक से असली नोट लेने के लिए ये साबित करना होगा कि नकली नोट एटीएम से ही निकला हुआ है। अगर आप यह साबित कर देते हैं और बैंक भी आपके दावे को सही पाता है तो आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो