TDS Cut by 25% Here’s What It Means For You: कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषण की है। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए इस पैकेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए स्रोत पर कर कटौती यानी टीडीएस में कटौती का फैसला लिया है। यह 13 मई से लागू भी हो गई है।

अब सवाल यह है कि टीडीएस होता क्या है और इससे नौकरीपेशा लोगों को क्या और कितना फायदा मिलेगा। टीडीएस आयकर का एक हिस्सा होता है और इसका मतलब होता है ‘टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स यानी ’ यानी स्रोत पर कर कटौती। यानी सरकार इसके जरिए इनकम के सोर्स पर ही टैक्स काट लेती है।

उदाहरण के तौर पर इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का हजार रुपये टीडीएस बनता है तो उसे अब सिर्फ 750 रुपये भरने होंगे। सरकार ने जानकारी दी है कि टीडीएस कटौती से लोगों को 55 हजार करोड़ का लाभ होगा और यह छूट 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी।

