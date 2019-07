What is actual Fees for Permanent Account Number set by NSDL: पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) के लिए कई बार एजेंट लोगों से अधिक रुपए वसूल लेते हैं, जबकि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने अलग-अलग स्थितियों में पैन कार्ड के लिए फीस तय कर रखी है। मसलन भारत में पैन कार्ड घर पर महज 91 रुपए में बनाकर पहुंचा दिया जाता है। हालांकि, इस रकम में टैक्स शामिल नहीं है। वहीं, कर के साथ कुल शुल्क 107 रुपए हो जाता है। यानी कि 110 रुपए से भी कम में पैन नंबर जारी किया जाता है। ऐसे में जानिए किस स्थिति में कितनी लगती है पैन कार्ड के लिए फीसः

Physical PAN Card’s Fees: फिजिकल पैन कार्ड वह होता है, जो आवेदक को घर पर प्लास्टिक कोटेड कार्ड के रूप (हार्ड कॉपी) में पहुंचाया जाता है। उस पर पैन कार्ड धारक का नाम, पैन संख्या और जन्मतिथि लिखी होती है, जबकि साथ में फोटो भी होता है। नीचे चार्ट में देखें फिजिकल पैन कार्ड के लिए फीस का ब्यौराः

E-PAN Card’s Fees: आवेदक जब इलेक्ट्रॉनिक पैन/ई-पैन चाहता है, तब उसे सॉफ्ट कॉपी के तौर पर पीडीएफ फॉर्मेट में पैन संख्या पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजी जाती है। देखें, इसके लिए एनएसडीएल ने क्या तय कर रखा है शुल्कः

