Paytm Full KYC क्या है? यहां जानें क्या है इसको पूरा करने के फायदे

Paytm Full KYC, All You Need to Know About Getting Your KYC Done: केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर यानी कि अपने ग्राहक को जानें। मोबाइल वॉलेट कंपनी पेटीएम यूजर्स को केवाईसी करवाना जरूरी है। पेटीएम पर केवाईसी करवाकर ग्राहक कई तरह की सहुलियत का फायदा ले सकते हैं।

मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है। डिजिटल पेमेंट के लिए मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को केवाईसी करवाने की जरूरत पड़ती है। यूजर्स आसानी से इसे पक्रिया को पूरा करवा सकते हैं। अक्सर लोगों के मन में फुल पेटीएम केवाईसी को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। केवाईसी इसलिए की जाती है ताकि ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सकें।

फुल केवाईसी करवाने के बाद आपकी अपने वॉलेट में पैसे रखने की सीमा 10,000 से 1,00,000 में अपग्रेड हो जाती है। वॉलेट अकाउंट से खर्च की लिमिट नहीं रहती। पैसा दूसरे वॉलेट और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की सुविधा और आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए पात्र माने जाते हैं।

सभी भारतीय नागरिक, भारतीय निवासी और भारत केकर निवासी केवाईसी के लिए योग्य हैं। इसके साथ ही नाबालिग भी केवाईसी के लिए योग्य हैं। पेटीएम यूजर्स अपने पेटीएम वॉलेट में लॉग इन कर इस बात का पता लगा सकते हैं कि फुल केवाईसी हुआ या नहीं।

इसके लिए लॉग इन करते के साथ ही होम पेज पर बाएं हाथ पर नेविगेशन पैनल में अपने नाम पर टैप करना होता है। इस पर टैप करते ही एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अगरा आपका फुल केवाईसी हो चुका होगा, तो आपको अपने नाम के आगे एक नीले रंग का टिक मार्क दिखाई देगा।

