LIC Jeevan Rakshak Plan Features Benefits and Other Details News in Hindi: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का जीवन रक्षक एक नॉन-लिंक सहभागिता प्लान है। यह सुरक्षा के साथ सेविंग्स की सुविधा देता है। मैच्योरिटी से पहले यह प्लान पॉलिसीधारक की किसी भी वक्त दु:खद मृत्यु पर परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराता है और जीवित पॉलिसीधारक को मैच्योरिटी पर एकमुश्त रकम देता है। यह प्लान लोन फैसिलिटी के जरिए तरलता संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखता है।

बेनेफिट (हितलाभ)

मृत्यु हितलाभ: अगर सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया हो तो पॉलिसी अवधि के बीच मृत्यु की स्थिति में, “मृत्यु होने पर मिलने वाली बीमा राशि” निम्न में से जो अधिकतम होगा, वही मिलेगीः

– मूल बीमा राशि या

– वार्षिकीकृत प्रीमियम का 10 गुना या

– मृत्यु तिथि तक चुकाए गए सभी प्रीमियम का 105%

प्रीमियम में सर्विस टैक्स, एडिश्नल प्रीमियम और एक्सिडेंटल बेनेफिट राइडर प्रीमियम (अगर कोई हो) शामिल नहीं है। इसके अलावा अगर मृत्यु पांचवां पॉलिसी साल पूरे होने पर होती है, तो सहभागिता लाभ (अगर कोई) भी मिलेगा।

मैच्योरिटी लाभ: मूल बीमा रकम के साथ पार्टनरशिप बेनेफिट (अगर हो तो) जीवित रहने पर पॉलिसी अवधि के खत्म होने पर देय होगा। बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

लाभ में सहभागिता: बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो, निगम के अनुभव के आाधार पर, इस प्लान के अंतर्गत शामिल पॉलिसी, सहभागिता लाभ के योग्य होगी। सहभागिता लाभ (अगर हो तो) पांचवां पॉलिसी-वर्ष पूरा होने पर मृत्यु हो जाने या पॉलिसीधारक की मैच्योरिटी अवधि तक जीवित रहने पर, निगम द्वारा घोषित की जाने वाली संभावित दरों और शर्तों पर देय होता है।

ऑप्शनल बेनेफिट

LIC का एक्सिडेंटल बेनेफिट राइडर: एलआईसी की वेबसाइट के मुताबिक, दुर्घटना हितलाभ राइडर, अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर वैकल्पिक राइडर के रूप में उपलब्ध है। दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में, मूल प्लान के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि का भुगतान एकमुश्त राशि के रूप में मृत्यु हितलाभ के साथ किया जाएगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App