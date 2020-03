Paytm का सेविंग अकाउंट करना है बंद? मोबाइल से ही झटपट होगा काम, ये है तरीका

Paytm Payment Saving Bank Account: पेटीएम एक ऐसा डिजीटल मनी ट्रांसफर मोबाइल एप है जिसके जरिए ग्राहकों को आसानी से पेमेंट की सुविधा दी जाती है। ग्राहक चुटकियों में किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल का भुगतान और मूवी टिकट बुकिंग करने के लिए भी यह एप ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है। पेटीएम ग्राहकों को बचत खाते की भी सुविधा दी जाती है। पेटीएम बचत खातों में ग्राहकों को अन्य बैंको की तरह है ब्याज मिलता है।

बीते साल के आखिर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दरों को घटा दिया था। वहीं अगर आपने भी पेटीएम में बचत खाता खोला है और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आपके पास इसका भी विकल्प है। पेटीएम ग्राहकों को बचत खाता बंद करने की सुविधा देता है।

इसके लिए ग्राहकों को सबसे पहले पेटीएम एप के होम पेज पर ‘Bank’ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इसके बाद ‘Paytm Payment Bank’ का पासवर्ड दर्ज करना होगा। जैसे ही आप पासवर्ड दर्ज करेंगे आपका सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल अप करने के बाद सबसे नीचे Help and FAQ’s सेक्शन में 24*7 Help पर क्लिक करना होता है।

इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ‘Issue with my Saving Account’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ‘I want to close my savings account’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पेटीएम की तरफ से कन्फर्मेशन कॉल आएगा और आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।

