Aadhaar: आपके डेटा में कोई नहीं लगा पाएगा सेंध, जानें Lock करने का तरीका

How Aadhaar Biometric can be locked: जरूरी लेन देन से लेकर कई अन्य जगहों पर आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है। आपका आधार कार्ड आप से जुड़ी कई सारी डिटेल्स रखता है। ऐसे में कई बार आधार कार्ड से आपके डेटा के इस्तेमाल से संबंधी कई जरूरी जानाकारियों का गलत इस्तेमाल होने का खतरा रहता है। अगर आप अपने डेटा को सचेत हैं और चाहते हैं कि इसका गलता इस्तेमाल होने का खतरा कम हो तो आप डेटा लॉक भी कर सकते हैं।

बायोमैट्रिक लॉक और अनलॉक के जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप बयोमैट्रिक लॉक का इस्तेमाल करते हैं तो आप थंब और आइरिस स्कैन वाली सुविधा खत्म हो जाएगी। आधार पर आधारित ट्रांजेक्शन और रिक्वेस्ट को सिर्फ मोबाइल नंबर पर भेजे ओटीपी के जरिए वैरिफाई कर पाएंगे।

क्या है तरीका: सबसे पहले आप UIDAI की वेबसाइट पर जाएं। यहां अपना 12 नंबर वाला आधार नंबर डालें जिसके बाद इसके बाद आधार नंबर के नीचे नजर आ रही तस्वीर पर दिख रहे सिक्योरिटी कोड को लिखें और जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद वन टाइम पासवर्ड एसएमएस के जरिए आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर भेज जाएगा।

इसके बाद उसी पेज पर ओटीपी टाइप के बाद वैरिफाई पर क्लिक करें। अब इनेबल बायोमैट्रिक लॉकिंग को चेक कर दें। इनेबल बायोमैट्रिक लॉकिंग को चेक करने के बाद इनेबल को क्लिक करें। यदि आप लॉक डिसेबल करना चाहते हैं तो इनेबल बायोमैट्रिक लॉकिंग को अनचेक कर दें। फिर डिसेबल कर दें।



Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App