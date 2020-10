Top Bikes with the Best Mileage in India in 2020: फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और इस दौरान देशभर में लोग नई गाड़ी और बाइक लेते हैं। ऑटो मोबाइल कंपनियों को भी इस सीजन से काफी उम्मीद है। वाहन खरीदने से पहले एक ग्राहक अलग-अलग बातों पर गौर करता है। किसी के लिए वाहन का लुक्स बेहतर होना चाहिए तो कोई फीचर्स की तरफ आकर्षित होता है। वहीं कई ग्राहक ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ माइलेज से मतलब होता है यानी वे कम पेट्रोल खपत में बेहतरीन माइलेज की मांग रखते हैं।

बाइक लेने से पहले ग्राहकों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि वे कौन सी बाइक लें। बाजार में ऐसी कई बाइक निर्माना कंपनियां मौजूद हैं जो ज्यादा माइलेज देने का दावा करती हैं। ऐसे में हम आपको ऐसी बाइक्स के बारे में बता रहे हैं जो कि कम पेट्रोल खपत में आपको बेहतरीन माइलेज देगी।

1. TVS Sport: टीवीएस मोटर्स ने हाल ही में बाजार में अपनी मशहूर कम्यूटर बाइक TVS Sport को नए अपडेटेड BS6 इंजन के साथ पेश किया है। यह इंडिया की उन चुनिंदा बाइक्स में से एक है जो कि एक लीटर पेट्रोल पर 100 से ज्यादा की माइलेज देती है। वहीं BS4 मॉडल 76.4 किलोमीटर प्रतिलीटर तक माइलेज देता है। यानी की इस बाइक को अगर आप BS6 इंजन के साथ खरीदेंगे तो आपको 15 प्रतिशत ज्यादा माइलेज मिलेगी। इलेक्ट्रिक स्टार्ट, अल्युमीनियम ग्रैब ग्रिल, क्रोम मफलर गार्ड और स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस बाइक के किक-स्टार्ट वर्जन की कीमत 53,700 रुपये से शुरू होती है।

2. Honda सीडी 110 ड्रीम: 109.5 सीसी इंजन वाली यह बाइक 74 किमी प्रति लीटर का माइलेज देगी। इसका स्टार्टिंग मकैनिजम सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट है। यह बाइक दो वेरिएंट होंडा सीडी 110 ड्रीम STD BS VI और होंडा सीडी 110 ड्रीम DLX BS VI विकल्प के साथ आती है। दोनों की कीमत और माइलेज में ज्यादा फर्क नहीं है। यह बाइक आपको 74 से 75 हजार रुपये की बीच मिल जाएगी।

3. Bajaj Platina: बजार प्लैटिना 115.0 सीसी इंजन के साथ मार्केट में उपलब्ध है। यह बाइक भी अपनी बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है। इस बाइक का स्टार्टिंग मकैनिजम इल्केट्रिक स्टार्ट है। इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है। यह बाइक एक लीटर पेट्रोल पर 80 किलो मीटर की माइलेज देती है। बजाज प्लैटिना 110 H-Gear Disc BS VI की एक्स शो रूम कीमत 59,802 रुपये है। इसकी फ्यूल टैंक कपैसिटी 11.5 लीटर की है।

4. Hero Splendor Plus: स्पलेंडर प्लस बाइक बेहतर माइलेज के लिए बाइक का एक अच्छा ऑप्शन मानी जाती है। 58 हजार रुपये से लेकर 64 हजार तक की कीमत में आप इसे खरीद सकते हैं। नई बीएस6 स्प्लेंडर प्लस का इंजन 8000 आरपीएम पर 7.9 हॉर्स पावर की ताकत है। यह बाइक एक लीटर पेट्रोल पर 80 किलो मीटर का माइलेज देती है।

