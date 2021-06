75 हजार रुपये की रेंज में यहां मिल रही Wagon R और Alto, जानें पूरी डिटेल

मारुति Alto कार। (फाइल फोटो) सोर्स-True Value Website

नई कार खरीदना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। कार निर्माता कंपनियां समय-समय पर कार की प्राइस को बढ़ा देती हैं। इसका नुकसान सीधा उन लोगों को होता है जो नई कार खरीदने की सोच रहे हैं होते हैं। ऐसे में कई लोग अपना प्लान कैंसल कर देते हैं।

अगर आपका बजट नई कार के लिए पर्याप्त नहीं है तो आप सेकेंड हैंड कार खरीदकर अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि मेहनत की कमाई के बदले एक बेहतरीन कंडीशन वाली सेकेंड हैंड कार खरीदी जाए। अगर आप भी पुरानी कार खरीदना चाहते हैं मगर असमंजस में हैं कि कहां से खरीदे तो देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है।

कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। True Value वेबसाइट के जरिए आप घर बैठे स्टोर में मौजूद कारों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद True Value स्टोर में जाकर उस कार का फिजिकली निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मारुति अबतक 40 लाख से ज्यादा पुरानी कार सेल कर चुकी है। ये हैं कुछ विकल्प:-

1. Wagon R LXI: कंपनी 2008 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार 75,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह सेकेंड ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 1,15,088 किलोमीटर चल चुकी है।

2. Wagon R LXI: कंपनी 2006 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। एलपीजी विकल्प के साथ आने वाली यह कार 62,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह थर्ड ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 1,00,682 किलोमीटर चल चुकी है।

3. Alto LXI: कंपनी 2007 मॉडल की Alto LXI सेल कर रही है। पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार 65,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह सेकेंड ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 1,42,028 किलोमीटर चल चुकी है।

नोट: गाड़ियों से जुड़ी जो भी जानकारी यहां पर दी गई है वह True Value वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक है। पुरानी कार खरीदते वक्त दस्तावेजों व गाड़ी की कंडीशन की जांच स्वयं करें। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए ऑनलाइन लेन देन न करें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये सभी कार दिल्ली सर्किल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।