Voter Card आसानी से ऐसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन, जानें तरीका

Voter Card: वोटर कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। इस कार्ड की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसका इस्तेमाल तमाम सरकारी योजनाओं में होता है। इसके साथ ही यह एक सरकारी दस्तावेज होने की वजह से कई जगहों पर हाथों-हाथ स्वीकार किया जाता है। चुनाव के दौरान वोटिंग के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडेंटिटी कार्ड जारी किया जाता है।

वोटर कार्ड 18 साल का होने पर बनवाया जा सकता है। अगर आप 18 साल के हो गए हैं या अबतक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है तो आप इस काम को घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको तय प्रक्रिया का पालन करना होगा।

1. निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://www.nvsp.in/ पर जाएं

2. ‘Apply online for registration of new voter/due to shifting from AC’ पर क्लिक करें

3. आपके सामने फार्म 6 खुलेगा

4. अब अपनी भाषा चुन लें

5. फार्म में आपको अपना नाम, आयु, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी जानकारी दर्ज करें

6. सहायक दस्तावेज स्केन कॉपी (फोटो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ) के रूप में सब्मिट करें

7. अब फॉर्म सब्मिट कर दें

8. सब्मिट करने के बाद आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा

9. इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना कार्ड ट्रेक कर सकते हैं

10. फॉर्म भरने के बाद वोटर आईडी कार्ड जारी होने में करीब 30 दिन तक का समय लगता है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो