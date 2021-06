मारुति की Wagon R कार (तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक रूप में किया गया है) सोर्स: True Value

भारतीय बाजार में सेकेंड हैंड कार की डिमांड कोरोना काल में और ज्यादा बढ़ी है। कई लोग वायरस के डर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। यही वजह है कि पुराने वाहनों को सेल करने वाले ऑनलाइन पोर्टल्स पर ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

अगर आप भी पुरानी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग में हैं तो देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है। कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। True Value वेबसाइट के जरिए आप घर बैठे स्टोर में मौजूद कारों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद True Value स्टोर में जाकर उस कार का फिजिकली निरीक्षण कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मारुति अबतक 40 लाख से ज्यादा पुरानी कार सेल कर चुकी है। ये हैं कुछ विकल्प:-

1. Wagon R LXI: कंपनी 2017 मॉडल की Wagon R LXI सेल कर रही है। पेट्रोल और सीएनजी विकल्प के साथ आने वाली यह कार 3,30,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 89,303 किलोमीटर चल चुकी है।

2. Wagon R LXI (O): कंपनी 2018 मॉडल की Wagon R LXI (O) सेल कर रही है। पेट्रोल और सीएनजी विकल्प के साथ आने वाली यह कार 3,85,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 87,240 किलोमीटर चल चुकी है।

3. Wagon R VXI AMT (O): कंपनी 2017 मॉडल की Wagon R VXI AMT (O) सेल कर रही है। पेट्रोल इंजन के साथ आने वाली यह कार 3,80,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 34,200 किलोमीटर चल चुकी है।

नोट: गाड़ियों से जुड़ी जो भी जानकारी यहां पर दी गई है वह True Value वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक है। पुरानी कार खरीदते वक्त दस्तावेजों व गाड़ी की कंडीशन की जांच स्वयं करें। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए ऑनलाइन लेन देन न करें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये सभी कार दिल्ली सर्किल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।