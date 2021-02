पुरानी कार खरीदनाई कई मायनों में फायदेमंद माना जाता है। वे लोग जिनका बजट कम है और नई कार खरीदने में असमर्थ हैं पुरानी कार खरीदकर अपनी जरुरत को पूरा कर सकते हैं। पुरानी कार खरीदना ऐसे लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है जो कि ड्राइव करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं।

पुरानी कार खरीदने से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। दरअसल बाजार में ऐसे कई विकल्प मौजूद हैं जिनके जरिए पुरानी कार खरीदी जा सकती है। यही वजह है कि ग्राहक असमंजस की स्थिति में होते हैं। अगर आप भी ऐसे ही असमंजस में हैं तो ग्राहकों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए मारूति सुजुकी भी सेकेंड हैंड गाड़ियां बेचती है।

कंपनी अपने True Value स्टोर के जरिए अपनी ही पुरानी गाड़ियों को बेचती है। True Value वेबसाइट पर भी कार की जानकारियां दी जाती हैं। कंपनी ने पुराने कारों को बेचने के लिए ट्रू वैल्यू डीलरशिप की शुरूआत 2001 में की थी। मारुति के मुताबिक ट्रू वैल्यू के जरिए बीते 19 सालों में 40 लाख पुरानी कारों को बेचा जा चुका है। आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए 1 लाख रुपये तक में कार खरीद सकते हैं। ये हैं True Value वेबसाइट पर मिल रही कार:-

Zen Estilo VXI: कंपनी 2008 मॉडल की Zen Estilo VXI सेल कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली यह कार 97,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 43,094 किलोमीटर चल चुकी है।

Zen Estilo LXI: कंपनी 2009 मॉडल की Zen Estilo LXI सेल कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली यह कार 80,500 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 96,122 किलोमीटर चल चुकी है।

Zen Estilo VXI: कंपनी 2007 मॉडल की Zen Estilo VXI सेल कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली यह कार 89,000 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह फर्स्ट ऑनर कार है। कार दिल्ली में उपलब्ध है जो कि 1,35,402 किलोमीटर चल चुकी है।

नोट: गाड़ियों से जुड़ी जो भी जानकारी यहां पर दी गई है वह True Value वेबसाइट पर जानकारी के मुताबिक है। पुरानी कार खरीदते वक्त दस्तावेजों व गाड़ी की कंडीशन की जांच स्वयं करें। वाहन के मालिक से बिना मिले या वाहन की जांच किए ऑनलाइन लेन देन न करें। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ये सभी कार दिल्ली सर्किल में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

