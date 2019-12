How to Update Aadhaar Card: Unique Identification Authority of India (UIDAI) ने आधार ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है। यह ऐप एंड्रॉएड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए आप आप अपने फोन से ही आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। यह नहीं आपका आधार कार्ड रिफ्रिंट होकर आपके पास 15 दिन में पहुंच जाएगा। mAadhaar ऐप एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पर मौजूद है। आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकेंगे।

इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता आधार कार्ड, ऑफलाइन eKYC, शो या स्कैन QR कोड डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा आप आधार सत्यापित कर सकते हैं, मेल / ईमेल सत्यापित कर सकते हैं, UID / EID को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आप आधार कार्ड से संबंधित पते को भी अपडेट कर सकते हैं।

आधार रिप्रिंट प्राप्त करने के लिए आपको 50 रुपए का सेवा शुल्क देना होगा और आधार को आपके आधार में दिए गए पते पर 15 दिनों के भीतर मिल जाएगा। नया आधार ऐप अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, ओडिया, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, मराठी और असमिया सहित 13 भाषाओं में मौजूद है।

ऐसे करें डाउनलोड: Google play store / App store पर जाएँ

-इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें

-एप्लिकेशन के लिए परमिशन दें

-एप आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा

-आपको अपने ऐप के लिए एक पासवर्ड सेट करना होगा

-इसके बाद जब भी आप ऐप लॉगइन करें तो पासवर्ड डालना होगा

-पासवर्ड 4 अंकों का होता है और इसमें सभी नंबर होने चाहिए।

-पासवर्ड के जरिए आपके आधार कार्ड को सुरक्षित बनाया जाता है।

