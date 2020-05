How To Get A Duplicate Train Ticket: ट्रेन में सफर के दौरान अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अपना ई-टिकट भूल जाते हैं या फिर गुम कर देते हैं। मुश्किल तब और ज्यादा होती है जब वे ट्रेन में सवार हो जाते हैं। सीट पर बैठने के बाद पता चलता है कि उनके पास टिकट नहीं है। ऐसे में लोग घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्या करें और क्या नहीं।

भारतीय रेलवे (Indian Railway) के नियमों के मुताबिक अगर किसी यात्री के साथ ऐसा होता है आप टिकट चेकर (टीटीई) को 50 रुपये पेनाल्टी देकर अपना टिकट हासिल कर सकते हैं। टीटीई आपको टिकट के बदले डुप्लीकेट टिकट जारी कर देगा। वहीं अगर आप कंफर्म्ड या आरएसी (रिजर्वेशन अंगेस्ट कैंसिललेशन) टिकट की डुप्लीकेट टिकट के लिए ही यह सुविधा मिलती है। 50 रुपये की यह फीस स्लिपर और सेकेंड क्लास के लिए है जबकि अन्य क्लास में आपको 100 रुपये खर्च करने होंगे।

वहीं अगर आपकी ट्रेन टिकट फट जाती है तो नियमों के मुताबिक टिकट के कुल किराए की 25 फीसदी रकम वसुलकर आपको डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है। ये सुविधा कन्फर्म और आरएसी टिकटों पर रिजर्वेशन चार्ट के तैयार होने के बाद मिलती है।

वहीं रिजर्वेशन चार्ट (Reservation Chart) के तैयार होने के बाद यात्री द्वारा डुप्लीकेट टिकट की मांग की जाती है तो गुम हुई टिकट के कुल किराए की 50 प्रतिशत रकम लेकर डुप्लीकेट टिकट जारी की जाएगी। नियम के मुताबिक फटी या फिर मुड़ी-तुड़ी टिकट के मामले में किराया तभी रिफंड किया जाएगा, जब टिकट पर इसके विवरणों के सही और प्रामाणिक होने संबंधी वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।