अब रोज भेज सकेंगे फ्री अनलिमिटेड SMS, TRAI ने डेली लिमिट की खत्म

TRAI removes 50 paise charge on SMS beyond 100 per day: टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने कोरोना संकट के बीच करोडों मोबाइल यूजर्स को राहत दी है। ग्राहक अब रोजाना 100 से ज्यादा एसएमएस भेज सकेंगे। ट्राई ने एसएमएस की डेली लिमिट को खत्म कर दिया है। टेलिकॉम रेगुलेटर ने उस विशिष्ट प्रावधान को खत्म कर दिया है जिसमें टेलिकॉम कंपनियों को डेली लिमिट के बाद 50 पैसा प्रति एसएमएस मिलता था।

टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस फैसले को थोक में एसएमएस भेजने वाले वास्तविक नॉन कमर्शियल उपयोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है। ट्राई ने इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए टेलिकम्युनिकेशन टैरिफ (65वां संशोधन) ऑर्डर 2020′ का ड्राफ्ट जारी कर दिया है।

बता दें कि 2012 में लागू हुए नियम के तहत ही 100 एसएमएस की लिमिट खत्म होने के बाद प्रति एसएमएस चार्ज वसूलने की व्यवस्था लागू हुई थी। ऐसा इसलिए किया गयो ताकि अनचाहे कमर्शियल मैसेज पर रोक लग सके। ट्राई अपने प्रस्ताव में कह चुका है कि अब एसएमएस के लिए रेग्युलेशन चार्ज की जरूरत नहीं रह गई।

इसके पीछे एक और तर्क यह भी दिया गया कि 100 एसएमएस की डेली लिमिट के बाद लगने वाले 50 पैसे चार्ज को रखने की अब जरूरत नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि स्पैम एसएमएस का पता लगाने के लिए वर्तमान में कई बेहतर टेक्नॉलजी उपलब्ध है।

ट्राई ने एक बयान में कहा, ‘टेलिकॉम चार्ज्स ऑर्डर 1999 की अनुसूची-13 टेलिकॉम कंपनियों के लिए एक सिम पर दिन में 100 एसएमएस के बाद हर एसएमएस के लिए मिनिमम 50 पैसे की वसूली को अनिवार्य बनाती है। ट्राई इस अनसूची को हटा रहा है और शुल्क नियमन से दूर होने की दिशा में विभाग का यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।’

