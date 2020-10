आधार कार्ड एक बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कार्ड यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) की तरफ से जारी किया जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना आधार कार्ड खो देते हैं या गुम हो जाता है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि हम इसे कैसे वापस पाएं। ऐसे समय में हम अपने आधार को डाउनलोड कर सकते हैं।

नाम और जन्म तिथि के जरिए आधार कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए काफी आसान होता है जिन्हें अपना आधार नंबर याद नहीं। ऐसे में आप महज नाम और जन्म तिथि के जरिए आसानी से अपना ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं।

ई-आधार का इस्तेमाल आधारकार्डधारक आधार कार्ड की हार्ड कॉपी न होने पर भी कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड ई-आधार ओरिजनल आधार के बराबर ही मान्य है।

नाम और जन्म तिथि के जरिए आधार डाउनलोड करने का ये है पूरा प्रॉसेस:-

1. यूआईडीएआई की वेबसाइट के इस लिंक https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid पर जाएं

2. नाम, आधार के साथ रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करें

3. अब सिक्योरिटी कोड डालें

4. ‘Send One time Password’ पर क्लिक करें

5. ओटीपी दर्ज कर ‘Verify OTP’ पर क्लिक करें

6. आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा जिसमें आधार नंबर की जानकारी होगी

7. आधार नंबर मिल जाने के बाद यूआईडीएआई वेबसाइट के ई-आधार पेज पर जाएं

8. ‘I have Enrolment ID option’ विकल्प पर क्लिक करें

9. Aadhaar Enrollment Number, Name, Pin Code, Captcha Image दर्ज करें

10. ‘One Time Password’ क्लिक करते ही आपको OTP रिसीव होगा

11. ओटीपी दर्ज करें और ‘Download Aadhaar’ के जरिए आधार डाउनलोड करें।

