WardWizard Invention and Mobility ने दो नए हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक स्‍कूटर को लॉन्‍च किया है। ये दो हाई स्‍पीड इलेक्ट्रिक स्‍कूटर Wolf+, Gen Next Nanu+ हैं। वहीं एक और डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्‍कूटर Del Go लॉन्च किया गया है। इन तीनों इलेक्ट्रिक स्‍कूटर को जॉय ई-बाइक की तर्ज पर पेश किया गया है। कंपनी के जानकारी के अनुसार इन स्‍कूटरों का उत्‍पादन गुजरात के वडोदरा में किया जाएगा। इन तीनों इलेक्ट्रिक स्‍कूटरों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। इनपर 3 साल की वारंटी भी दी जा रही है।

Wolf+ and Nanu+

Wolf+ इलेक्ट्रिक स्‍कूटर की बात करें तो शहर के बाहरी इलाकों में ड्राइविंग के लिए एक टूरिंग डिज़ाइन के साथ आता है। जबकि Gen Next Nanu+ युवा ग्राहकों के मद्देनजर अधिक आक्रामक और शानदार स्टाइल की पेशकश की गई है। वुल्फ+ में 740 मिमी की ऊंचाई और 1345 मिमी के विस्तारित व्हीलबेस के साथ चौड़ी और लंबी सीट दी गई है, जबकि जेन नेक्स्ट नानू + में आसानी से घूमने के लिए 730 मिमी की सीट ऊंचाई और 1325 मिमी की व्हीलबेस दी जा रही है। इसे आप बिना चाबी के स्टार्ट/स्टॉप कर सकते हैं।

रेंज और टॉप स्‍पीड

ये दोनों इलेक्ट्रिक स्‍कूटर्स 1500W मोटर, 20 एनएम का टॉर्क, 55 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड देते हैं। दोनों स्कूटरों की बैटरी को 60V35Ah रेटिंग दी गई है। कंपनी प्रति चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है।

चार मोड के साथ आता है ये स्‍कूटर्स

इसकी खासियत की बात करें तो वुल्फ+, Gen Next Nanu+ विभिन्न सेंसरों के साथ आते हैं, जो इंटेलिजेंट फीचर्स प्रदान करते हैं। ‘जॉय ई-कनेक्ट ऐप’ वुल्फ+ और जेन नेक्स्ट नानू+ के लिए वन-टैप कंट्रौल देता है। ब्लूटूथ के माध्यम से स्कूटर को कनेक्ट और नियंत्रित किया जा सकता है। इससे नैनों स्कूटर्स को ट्रैक और बैटरी स्टेटस को दूर से भी चेक किया जा सकता है। दोनों स्कूटर तीन ड्राइव मोड यानी ईको, स्पोर्ट्स और हाइपर के साथ आते हैं। इसके अलावा इसमें रिवर्स मोड वाला फीचर्स भी दिया गया है।

छेड़छाड़ करने पर स्‍कूटर हो सकता है लॉक

जीपीएस सेंसिंग, रीयल-टाइम पोजीशन और जियो-फेंसिंग स्कूटरों में मौजूद कई अन्य विशेषताओं में से हैं। वुल्फ+ और नानू+ पार्क किए जाने पर कंपन पैदा करता है, जिससे यह समझा जा सकता है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। वे स्मार्ट रिमोट कंट्रोल के साथ भी आते हैं, जो छेड़छाड़ होने पर स्कूटर को लॉक कर देता है।

Del Go

यह एक डिलीवरी इलेक्ट्रिक वाहन है। डेल गो 820 मिमी की सीट ऊंचाई और 1315 मिमी के व्हीलबेस के साथ आता है। इसमें एक सिंगल स्क्रीन विस्तृत डैशबोर्ड है जिसमें बेड़े के बारे में सभी जानकारी शामिल है और कंपनी का दावा है कि यह 100 किमी की रेंज की भी पेशकश करता है।