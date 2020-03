How To Apply For Passport Online: किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमें हवाई सफर के दौरान पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट हमारी पहचान को बताने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता है। पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अन्य दस्तावेजों की तुलना में थोड़ी सख्त है। इसे गहन वैरिफिकेशन के बाद ही जारी किया जाता है। लेकिन हम से कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इसको बनवाने के लिए कौ-कौन से दस्तावेज मान्य होते हैं। किन दस्तावेजों के जरिए हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आपके पास Aadhaar, वोटर आईडी, PAN कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आप पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1500-2000 रुपये का खर्च आएगा। वहीं नाबालिग के लिए यह रकम 1000 रुपये निर्धारित है।

घर बैठे ऑनलाइन बनवाए पासपोर्ट: आप घर बैठे इंटरनेट और सरकारी एप एमपासपोर्ट के जरिए ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एड्रायड, आईओएस या फिर विंडोज फोन पर इस एप का इंस्टाल करना होगा। इसके तहत कोई व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, देश में कहीं से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।

इसके जरिये पासपोर्ट के लिए आवेदन, भुगतान और समय लिया जा सकता है। इसे डाउनलोड करने के बाद आप तय निर्देशों को फॉलो करना होगा। पासपोर्ट आवेदकों को उनकी सहूलियत के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेने की छूट भी दी जाती है।वहीं अगर आप Passport Seva की वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

