Rule Change From Today: आज से हो रहे हैं ये बड़े बदलाव, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

सितंबर में शेयर मार्केट से लेकर बैंकिंग और एलपीजी के दाम से लेकर 2000 से नोट बदलने को लेकर कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस जरूरी काम की डेडलाइन इसी महीने खत्म हो रही है।

1 सितंबर के कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। (Image Credit-Jansatta)

Rule Changes from 1 September 2023: सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। यह अपने साथ कई बदलाव भी लेकर आया है। इन बदलावों का आप की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। कई महत्वपूर्ण काम ऐसे भी हैं जिनकी डेडलाइन इसी महीने के आखिर में खत्म हो रही है। 2000 के नोट बदलने से लेकर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कुछ अहम बदलाव इसी महीने हो रहे हैं। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदलाव होने जा रहे हैं। LPG सिलेंडर की कीमतें महीने की शुरुआत में देश की तेल कंपनियां कीमतों में बदलाव करती हैं। केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही आम लोगों को बड़ी राहत दी है। घरेलू गैस के दाम में 200 रुपये की कटौती की गई है। इस लाभ सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना को 200 रुपये की अतिरिक्त राहत दी गई है। इन लोगों को कुल 400 रुपये का फायदा होगा। नई दरें आगू कर दी गई हैं। शेयर मार्केट में आईपीओ के लिए T+3 नियम लागू 1 सितंबर से शेयर बाजार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी तक किसी भी आईपीओ को लिस्ट होने के लिए 6 दिन का समय लगता था लेकिन अब इसे घटाकर तीन दिन कर दिया गया है। मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO बंद होने के बाद शेयर बाजारों में कंपनी के स्टॉक्स की लिस्टिंग होने की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी गई है। इस बदलाव के आईपीओ जारी करनी वाली कंपनियों का काफी फायदा होगा। Also Read कब और कहां देख सकेंगे सूर्ययान का लॉन्च, क्या है आदित्य L-1 मिशन? जानें सबकुछ क्रेडिट कार्ड के नियमों में हुआ बदलाव एक्सिस बैंक का मैग्नस क्रेडिट कार्ड (Axis Bank Magnus Credit Card) इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 सितंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कुछ ट्रांजेक्शन पर अब मैग्नस क्रेडिट कार्ड रखने वालों को डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा नए क्रेडिट कार्ड धारकों को सालाना फीस भी देनी होगी। नौकरीपेशा लोगों को होगा बड़ा फायदा नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 1 सितंबर से नौकरीपेशा और निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अहम है। आयकर विभाग (Income Tax Department) द्वारा रेंट-फ्री अकोमोडेशन (Rent-Free Accommodation) से जुड़े नियमों में एक सितंबर 2023 से बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के लागू होने के बाद से कर्मचारियों के टेक होम यानी इन हैंड सैलरी में इजाफा हो जाएगा। इसके तहत ज्यादा वेतन पाने वाले और नियोक्ता की ओर से मिलने रेंट फ्री में रहने वाले कर्मचारी अब और ज्यादा बचत कर सकेंगे। इस नियम के बाद जहां उनकी सैलरी में टैक्स कम होगा वहीं उनकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी। आधार कार्ड, 2000 का नोट और डीमैट अकाउंट के लिए आखिरी मौका सितंबर महीने में तीन काम ऐसे हैं जिन्हें आपको हर हाल में पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। SEBI ने डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन करने के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है। अब इस काम को 30 सितंबर से पहले पूरा करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग संबंधी काम नहीं कर पाएंगे और लेनदेन पर भी रोक लग सकती है। वहीं यूआईडीएआई की ओर से आधार को फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन अब 14 सितंबर तक के लिए बढ़ाई गई है। यहां आप फ्री में अपडेट करा सकते हैं। इसके बाद आपको इसकेलिए 50 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आपके पास 2 हजार रुपये के नोट हैं तो आपको इसे बदल लेना चाहिए, क्योंकि 30 सितंबर के बाद आप इसे बदल नहीं पाएंगे. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है।

