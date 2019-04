स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए समय-समय पर सॉफ्टवेअर अपडेट देती रहती है। एंड्राइड स्मार्टफोन पर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेअर अपडेट कई बार हमारा फोन में मौजूद इंटरनेट डेटा को उड़ा देते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर भी हमें एप्स से जुड़ी साफ्टवेयर अपडेट की कई तरह की नोटिफिकेशन मिलती हैं।

गूगल भी डेवलपर्स को अपने एप्स को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि स्मार्टफोन की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेअर अपडेट कई बार हमारी जेब पर भी चपत लगाते हैं। हमारे स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में तमाम एप्स के बाई डिफॉल्ट सॉफ्टवेअर अपडेट की वजह से हमारे इंटरनेट का भी नुकसान होता है। और कई बार हमारा इंटरनेट डाटा जल्दी खत्म हो जाता है।

अगर आपको भी इन समस्याओं से जुझना पड़ता है तो आप कुछ साधारण टिप्स को फॉलो करके इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। बस आपको नीचे बताए जा रहे कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. गूगल प्ले स्टोर एप पर जाकर सर्च बार के बांई तरफ मौजूद 3-बार मैन्यू आइकन पर क्लिक करें।

2. इसके बाद Setting बटन पर क्लिक करें।

3. इसके बाद Setting मैन्यू पर Auto-update apps पर क्लिक करें।

4. आपको Do not auto-update apps, Auto-update apps over any network (using your data) और Auto-update apps over Wi-Fi only जैसे विकल्प नजर आएंगे।

5. अब आप अपनी जरुरत के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प को चुन सकते हैं।

अगर आप पहले विकल्प को चुनते हैं तो इसके बाद बाद आपके फोन में सफलता पूर्वक एप्स की ऑटो अपडेट रुक जाएगी। क्योंकि इसके बाद गूगल प्ले स्टोर पर जो भी ऑटोमैटिक अपडेट आएंगे वह अपने आप डाउनलोड नहीं होंगे।

