नहीं पड़ेगी Aadhar Center जाने की जरुरत, घर बैठे आधार कार्ड में ये चीजें कर सकते हैं चेंज

आप घर बैठे ही ऑनलाइन सुधार (Aadhar Card Update Online)करा सकते हैं। इसमें मोबाइल नंबर चेंज, पता बदलना, नाम में सुधार जैसी प्रमुख (Aadhar Card Update in Name, DOB and Mobile Number) जानकारियां शमिल है।

आधार कार्ड में ये चीजें ऑनलाइन कर सकते हैं बदलाव, जानिए प्रोसेस (फाइल फोटो)

पढें यूटिलिटी न्यूज समाचार (Utility News). हिंदी समाचार (Hindi News) के लिए डाउनलोड करें Hindi News App. ताजा खबरों (Latest News) के लिए फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ें।